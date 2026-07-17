Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Тяжело в учении – легко на боевой задаче

Тяжело в учении – легко на боевой задаче

Выносливость, меткость, умение быстро ориентироваться в нестандартной ситуации, предотвратить опасность в небе или на земле и грамотно помочь товарищу, если тот попал в беду – качества, которыми обязательно обладают все курские «барсы».

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