Тяжело в учении – легко на боевой задаче

Выносливость, меткость, умение быстро ориентироваться в нестандартной ситуации, предотвратить опасность в небе или на земле и грамотно помочь товарищу, если тот попал в беду – качества, которыми обязательно обладают все курские «барсы».
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