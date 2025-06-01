333 л.с. с двух литров объема: самый мощный Volkswagen T-Roc выйдет в 2027 году

Volkswagen представил кроссовер T-Roc нового поколения в сентябре текущего года на автосалоне в Мюнхене, а спустя примерно 1,5-2 года, в 2027 году, на рынок выйдет «заряженная» версия — T-Roc R, и она будет реально мощной.