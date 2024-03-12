Филиппо: в новой архитектуре безопасности не должно быть блоков вроде НАТО

В новой архитектуре безопасности не должно быть блоков вроде Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения, как передает РИА Новости, выразил бывший депутат Европейского парламента Флориан Филиппо.
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