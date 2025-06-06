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Полезные советы

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Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах

Пожилым людям рассказали о приводящих к снижению слуха факторах У многих людей в пожилом возрасте возникают проблемы со слухом, однако их можно избежать, если соблюдать меры предосторожности и следить за здоровьем, заявила оториноларинголог Ракель Манрике.

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