Под Константиновкой уничтожена группировка польских наемников Юлия ЧелкановаВ ходе активных боевых действий в районе города Константиновка российскими военными была ликвидирована группировка польских наемников.
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