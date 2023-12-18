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Профессор Ковалик: США захотели начать переговоры с РФ из-за разгрома Украины

Профессор Ковалик: США захотели начать переговоры с РФ из-за разгрома Украины

США захотели начать переговоры с Россией, так как видят, что у ВСУ нет шансов на успех. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Dialogue works сделал профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.

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