Профессор Ковалик: США захотели начать переговоры с РФ из-за разгрома Украины

США захотели начать переговоры с Россией, так как видят, что у ВСУ нет шансов на успех. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Dialogue works сделал профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии