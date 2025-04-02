Лера Кудрявцева тепло поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения

Телеведущая и продюссер дружат Известная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соцсетях трогательное совместное фото с продюсером Иосифом Пригожиным, подписав его просто и душевно: «С днем рождения, Йося!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии