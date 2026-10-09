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Акции Rheinmetall упали после понижения рейтинга Berenberg

Акции Rheinmetall упали после понижения рейтинга Berenberg

Акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall в пятницу подешевели более чем на 1% после того, как Berenberg понизил рекомендацию с «покупать» до «держать».

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