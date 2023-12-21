Лучшие прог-альбомы за последние 12 месяцев

Современная прог-сцена набирала силу в 2023 году. Множество артистов-ветеранов выпустили чрезвычайно впечатляющие альбомы, но им на смену пришло поколение новых групп, которые подхватили свои факелы и отправились в глубокий космос.
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