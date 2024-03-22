Спецпредставитель КНР: мир на Украине является самой неотложной задачей

Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта, передает ТАСС.
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