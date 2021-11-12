В Беларуси лечение пациентов с коронавирусом бесплатное, все затраты – из госбюджета. Деньги на борьбу с ковидом выделены большие, на конец года из всех источников сумма затрат может составить порядка 2 млрд долларов.
Лукашенко о вакцинах Pfizer и Moderna: каждый хочет втюхать свою, у нас своя вакцина
Комментарии
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Валерий Федосеев
Прав Лука. Зачем напрасно тратить валюту если есть свои препараты? Иноземцы хотят втюхивать свою за бешеные деньги, поэтому не хотят признавать наши вакцины. Очень хитрая конкуренция, наглая западная.
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16 час.
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Александр Бобьяков
06.11.2021 Катрен “Теперь пора обратить на себя внимание!” Опасность уничтожения заставит проснуться! Возникают сопротивления организации! В этот Мир людям следует окунуться, Чтобы понять: власть готовит стерилизацию! Вопрос не стоит о стерилизации тела, Самое главное, Духовная стерилизация! Если нет Духа, то не будет и дела, Властям помогает церковная организация! ... " https://www.otkroveniya.info/poems/06.11.21.html
Откровения людям Нового века :: Катрен “Теперь пора обратить на себя внимание!”
otkroveniya
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12 час.
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Александр Бобьяков
КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД – ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ !!! Сейчас по всей Земле идут большие изменения, которые Никому Никогда Не - это остановить Её Эволюционный процесс ! Это же происходит и С КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ не зависимо от пола, возраста, расы, социального статуса, образования и вероисповедования! Мы слишком долго спали, а некоторые из нас и до сего времени спят непробудным сном. Сколько же нам ещё надобно давать признаков изменений на Земле, в Космосе, чтобы мы окончательно поверили в НЕИЗБЕЖНОСТЬ и БЕЗВОЗВРАТНОСТЬ ПЕРЕМЕН, которые мы игнорируем. Будем Благоразумны !!! САЙТЫ : http://otkroveniya.info/ ( eu) , http://blagayavest.info/ http://vozrojdeniesveta.com/ , https://doktrina.info/ http://novzhizn.ru/ , http://www.sirius-ru.net/ http://derzhava-sveta.webnode.ru/novosti/
Откровения людям Нового века
otkroveniya
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12 час.
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