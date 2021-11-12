Лукашенко о вакцинах Pfizer и Moderna: каждый хочет втюхать свою, у нас своя вакцина

06.11.2021 Катрен “Теперь пора обратить на себя внимание!” Опасность уничтожения заставит проснуться! Возникают сопротивления организации! В этот Мир людям следует окунуться, Чтобы понять: власть готовит стерилизацию! Вопрос не стоит о стерилизации тела, Самое главное, Духовная стерилизация! Если нет Духа, то не будет и дела, Властям помогает церковная организация! ... " https://www.otkroveniya.info/poems/06.11.21.html

Александр Бобьяков

КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД – ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ !!! Сейчас по всей Земле идут большие изменения, которые Никому Никогда Не - это остановить Её Эволюционный процесс ! Это же происходит и С КАЖДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ не зависимо от пола, возраста, расы, социального статуса, образования и вероисповедования! Мы слишком долго спали, а некоторые из нас и до сего времени спят непробудным сном. Сколько же нам ещё надобно давать признаков изменений на Земле, в Космосе, чтобы мы окончательно поверили в НЕИЗБЕЖНОСТЬ и БЕЗВОЗВРАТНОСТЬ ПЕРЕМЕН, которые мы игнорируем. Будем Благоразумны !!! САЙТЫ : http://otkroveniya.info/ ( eu) , http://blagayavest.info/ http://vozrojdeniesveta.com/ , https://doktrina.info/ http://novzhizn.ru/ , http://www.sirius-ru.net/ http://derzhava-sveta.webnode.ru/novosti/