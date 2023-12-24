Новогодний утренник ´Территория волшебства´ и развлекательная программа ´Чудеса без волшебства´.

В рамках новогодней благотворительной акции ´Наши дети´ учащиеся Брожской средней школы 23 декабря приняли участие в новогоднем утреннике ´Территория волшебства´ и развлекательной программе ´Чудеса без волшебства´ .
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