Россия открыла карты: это будет стоить кое-кому 4500 квадратных километров

Виктор Луговой

Эх, шарабан мой американ-ка... а я девчон-ка да хулиган-ка...! Как сказал тогда в 1985 годе подполковник Загоруйко (матчасть артиллерии), - "Знаешь, я тебе так скажу. Если бы мы в чём-то от Америки отставали, у нас было бы больше сухой колбасы". А наши как всегда лукавы... Когда у нас говорят "планируется", это практически всегда означает уже пошедшую мелкую серию. Как не вспомнить ту старую историю, когда у нас навзрыд всплакнули по ТВ, что-де отстаём от Америки по авиадвижкам с управляемым вектором тяги, - это был камуфляж факта, что мы Америку по этим движкам красиво делаем на повороте. Как детишек из младшей группы...