Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников На заводе "Севмаш" в Северодвинске была спущена на воду атомная подводная лодка проекта "Ясень-М" — "Ульяновск", которая стала шестой в серии из 12 субмарин этого класса (многоцелевые АПЛ).
Россия открыла карты: это будет стоить кое-кому 4500 квадратных километров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Эх, шарабан мой американ-ка... а я девчон-ка да хулиган-ка...! Как сказал тогда в 1985 годе подполковник Загоруйко (матчасть артиллерии), - "Знаешь, я тебе так скажу. Если бы мы в чём-то от Америки отставали, у нас было бы больше сухой колбасы". А наши как всегда лукавы... Когда у нас говорят "планируется", это практически всегда означает уже пошедшую мелкую серию. Как не вспомнить ту старую историю, когда у нас навзрыд всплакнули по ТВ, что-де отстаём от Америки по авиадвижкам с управляемым вектором тяги, - это был камуфляж факта, что мы Америку по этим движкам красиво делаем на повороте. Как детишек из младшей группы...
Ответить
1 м.
T
Tigra07
Если долго носить с собой дубину и не пользоваться ей по прямому назначению, то через достаточно непродолжительное время происходят два события: 1) все привыкают к мысли что ты - дубина с дубиной, а значит - совсем не страшен; 2) все начинают изготавливать себе такие же дубины (или лучше, если получится)
Ответить
1 м.
Свежие комментарии