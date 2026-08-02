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Оставили фамилию матери и ушли в творчество: как сложились судьбы дочерей Светланы Рябовой и Андрея Барило

Оставили фамилию матери и ушли в творчество: как сложились судьбы дочерей Светланы Рябовой и Андрея Барило

Александра и Екатерина, дочери актрисы Светланы Рябовой и её бывшего супруга Андрея Барило, унаследовали яркую внешность матери, но предпочли строить карьеру без опоры на громкие родительские имена.

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