Оставили фамилию матери и ушли в творчество: как сложились судьбы дочерей Светланы Рябовой и Андрея Барило

Александра и Екатерина, дочери актрисы Светланы Рябовой и её бывшего супруга Андрея Барило, унаследовали яркую внешность матери, но предпочли строить карьеру без опоры на громкие родительские имена.
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