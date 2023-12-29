Сильные морозы обещают в Карелии на новогодние праздники

Карельские синоптики опубликовали прогноз погоды на новогодние праздники. По данным Гидрометцентра, если еще недавно были разные сценарии развития событий – прогнозировалась то оттепель, то до -10℃, то сецчас модели всех ведущих прогностических центров единодушны и можно с уверенностью сказать, что оттепельный вариант развития погодного сценария отменяется.