Сильные морозы обещают в Карелии на новогодние праздники

Карельские синоптики опубликовали прогноз погоды на новогодние праздники. По данным Гидрометцентра, если еще недавно были разные сценарии развития событий – прогнозировалась то оттепель, то до -10℃, то сецчас модели всех ведущих прогностических центров единодушны и можно с уверенностью сказать, что оттепельный вариант развития погодного сценария отменяется.
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