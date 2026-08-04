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Тренер «Акрона» Благоевич после 3-го поражения подряд – 0:4 от «Ростова»: «Мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках»

Срджан Благоевич прокомментировал третье поражение «Акрона» подряд – от « Ростова » (0:4) в FONBET Кубке России.

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