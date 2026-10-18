Индийские и работающие на российском сырье нефтеперерабатывающие заводы двух других стран в сентябре поставили в государства, вводившие санкции, нефтепродукты на €1 млрд, что на 43 процента больше, чем в августе, подсчитал Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), сообщает 18 октября The Economic Times.