Индийские и работающие на российском сырье нефтеперерабатывающие заводы двух других стран в сентябре поставили в государства, вводившие санкции, нефтепродукты на €1 млрд, что на 43 процента больше, чем в августе, подсчитал Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), сообщает 18 октября The Economic Times.
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