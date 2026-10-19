Лифчик за 4 миллиарда (!) рублей надела Кайли Дженнер на шоу Victoria’s Secret. Бра украсили 4410 бриллиантами, а его главная драгоценность — жёлтый бриллиант весом 75,54 карата, который стоит $22 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Корвет «Меркурий»...
- ЛЛ ⚡️В России собира...
- Вечерний Донецк
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым