Военное обозрение

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Усилилась интенсивность боевых действий в городе Попасная и его окрестностях, идёт продвижение российских войск

Усилилась интенсивность боевых действий в городе Попасная и его окрестностях, идёт продвижение российских войск

Сообщается о существенной интенсификации боевых действий в районе города Попасная. За последние несколько суток российским войскам и подразделениям ЛНР удалось существенно продвинуться в этом городе, где находится узловая железнодорожная станция.

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