«Я убью любого где угодно»: Зеленский запугивает российские элиты очередным громким терактом в Москве

Вячеслав Денисов

Судя по публикациям, ФСБ как спецслужба развалена, т.к. занята другими делами - добыванием денег, пользуясь служебным положением. Действительно, "выпускники на гелендвагенах" - это позорная вершина разложения когда-то эффективного инструмента. И провалы последнего времени, как внутри страны, так и за рубежом, говорят сами за себя.