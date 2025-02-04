ИА Новороссия Скрин тг-канала SHOT. В вестибюль элитного комплекса "Алые паруса" подложили бомбу.
«Я убью любого где угодно»: Зеленский запугивает российские элиты очередным громким терактом в Москве
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Судя по публикациям, ФСБ как спецслужба развалена, т.к. занята другими делами - добыванием денег, пользуясь служебным положением. Действительно, "выпускники на гелендвагенах" - это позорная вершина разложения когда-то эффективного инструмента. И провалы последнего времени, как внутри страны, так и за рубежом, говорят сами за себя.
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6 час.
Геннадий Сытник
Среди всего опросника только 1% ответил правильно.
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6 час.
ninikooo Митусова
Когда уже этот Карлик « сторчится « окончательно? Гниль. А наше ФСБ ни в какое сравнение с КГБ, как бы ни костерили СССР.
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4 час.
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