Доллар проводит ревизию

Когда вы видите ставшую на якорь выше таргета ФРС инфляцию и добавляете к этому потенциальные фискальные стимулы и торговые барьеры от республиканцев, неудивительно, что ожидаете, что цены вырастут еще больше.
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