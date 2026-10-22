Военнослужащие 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» после освобождения Червоного Яра рассказали, с чем им пришлось столкнуться.
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