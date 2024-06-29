Аж 40 минут игрового процесса The Alters с комментариями разработчиков IGN продолж...

Аж 40 минут игрового процесса The Alters с комментариями разработчиковIGN продолжает освещать игру на выживание The Alters от полькой 11 bit studios, на этот раз журналисты залили на YouTube запись игрового процесса с комментариями разработчиков продолжительностью в 40 минут.