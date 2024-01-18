Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).