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Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском

Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском

Штурмовые подразделения ивановских и ярославских десантников из состава группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ овладели очередным опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) к северо-западу от Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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