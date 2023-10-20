Комбо: полицейские сняли двух дебоширов с одного рейса в Таиланд

Сотрудники полиции сняли двух дебоширов с самолета в аэропорту Хабаровска. Незнакомые друг с другом мужчина и женщина устроили экипажу проблемы еще до взлета, сообщили в управлении на транспорте МВД по ДФО.
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