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Пожигайло предложил ввести влияющую на поступление в вузы оценку за поведение

Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил о необходимости повышения статуса учителей и изменения системы оценки поведения школьников, передает газета «Взгляд».

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