В Германии требуют снять все ограничения на удары Украины по России

Западу следовало бы снять ограничения на использование своего оружия вглубь территории России. Об этом в эфире телеканала DW заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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