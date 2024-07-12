Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Германии требуют снять все ограничения на удары Украины по России

В Германии требуют снять все ограничения на удары Украины по России

Западу следовало бы снять ограничения на использование своего оружия вглубь территории России. Об этом в эфире телеканала DW заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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