Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС).
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