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Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Медведев заявил об иммунитете Путина от иностранной уголовной юрисдикции

Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье про Международный уголовный суд (МУС).

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