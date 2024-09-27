Названы суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Один из критериев, по которым банки должны отслеживать переводы граждан — сумма. По закону она должна превышать 600 тысяч рублей, но иногда блокируют и куда более скромные транзакции, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.
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