Telegram выставили штраф

Политика как она есть

Задолженность в четыре миллиона рублей неоплаченного штрафа взыскивают с Telegram Messenger Inc. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции (СВО).