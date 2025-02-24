Политика как он...
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Политика как она есть

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Telegram выставили штраф

Telegram выставили штраф

Задолженность в четыре миллиона рублей неоплаченного штрафа взыскивают с Telegram Messenger Inc. за неисполнение предписания Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о российских военных, якобы погибших на Украине в ходе специальной военной операции (СВО).

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