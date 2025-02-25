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Россиянам рассказали о способах избежать потемнения эмали при употреблении кофе

Россиянам рассказали о способах избежать потемнения эмали при употреблении кофе

Чтобы избежать потемнения эмали при употреблении кофе, надо соблюдать несколько простых правил, считает ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

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