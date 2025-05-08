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Военные восстановили памятник советским солдатам в ДНР к 80-летию Победы

Военные восстановили памятник советским солдатам в ДНР к 80-летию Победы

Военнослужащие 268-го самоходно-артиллерийского полка, входящего в состав группировки войск «Центр», завершили комплексное восстановление мемориального объекта «Братская могила советских воинов 1665» на территории Шахтёрского муниципального округа в Донецкой Народной Республике.

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