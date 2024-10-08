Почему женщины обвиняют и манипулируют мужчинами?

На этапе знакомства с мужчиной женщина использует уловку в форме безобидных обвинений, провокаций, претензий с единственной целью — посмотреть и изучить реакцию мужчины! Если мужчина реагирует юмором и не воспринимает всерьез ее провокацию, то на инстинктивном уровне женщина понимает, что перед ней достойный, сильный мужик.