Почему женщины обвиняют и манипулируют мужчинами?

На этапе знакомства с мужчиной женщина использует уловку в форме безобидных обвинений, провокаций, претензий с единственной целью — посмотреть и изучить реакцию мужчины! Если мужчина реагирует юмором и не воспринимает всерьез ее провокацию, то на инстинктивном уровне женщина понимает, что перед ней достойный, сильный мужик.
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