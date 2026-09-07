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Аргументы недели

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Жильцы ЖК на проспекте Маршала Блюхера почти сутки остаются без водоснабжения

Жильцы ЖК на проспекте Маршала Блюхера почти сутки остаются без водоснабжения

Почти сутки жильцы ЖК бизнес-класса на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурга не могут пользоваться холодной и горячей водой.

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