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Врач назвала пять лучших способов ускорить метаболизм

Врач назвала пять лучших способов ускорить метаболизм

орехи, рыба и правильный сон способны разогнать обмен веществВрач-дерматовенеролог Ирина Баранова в беседе с изданием "Медпульс" рассказала, как можно ускорить замедленный метаболизм без соблюдения диеты и приёма лекарств.

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