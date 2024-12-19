Врач назвала пять лучших способов ускорить метаболизм

орехи, рыба и правильный сон способны разогнать обмен веществВрач-дерматовенеролог Ирина Баранова в беседе с изданием "Медпульс" рассказала, как можно ускорить замедленный метаболизм без соблюдения диеты и приёма лекарств.
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