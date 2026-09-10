Руководитель производства фресок Химаков: матовая краска сделает интерьер дороже

Матовая краска поможет сделать интерьер визуально дороже. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель компании по производству фресок La Stanza Роман Химаков.
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