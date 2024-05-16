После покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, усиленное внимание своей безопасности следует уделить его коллеге из Венгрии Виктору Орбану, который также часто критикует политику коллективного Запада.
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