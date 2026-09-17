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Сергунина назвала число посетивших Москву за год молодых туристов

Сергунина назвала число посетивших Москву за год молодых туристов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Молодежь формирует 26% туристического потока в Москву, что превышает среднемировой показатель, составляющий, по данным Мостуризма, 23%.

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