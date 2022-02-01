Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Товарищеский матч. «Акжайык» против «Ротора»

Товарищеский матч. «Акжайык» против «Ротора»

Футбольные клубы КПЛ проводят контрольные игры в преддверии начала сезона. Анталья, Турция   Акжайык Казахстан – Ротор Россия – 20:00     ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх