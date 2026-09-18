Вооруженный ножом краб в США попал на видео и стал звездой соцсетей

Вооруженный ножом краб в США стал звездой соцсетей, пишет New York Post.Во Флориде мужчина снял на видео необычную встречу своей собаки с крабом, который, судя по кадрам, держал в клешне небольшой складной нож.
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