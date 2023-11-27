Подпольщик сообщил об ударе по производящему БПЛА авиазаводу в Киеве

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 27 ноября рассказал, что авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар.
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