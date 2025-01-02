Овечкин занял 2-е место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet

ТАСС/Александр Щербак Российский нападающий и капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии североамериканского издания Sportsnet.
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