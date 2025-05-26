Прошел запланированный обход территории района Южное Тушино

И.о. главы управы Виталий Шевченко вместе с главой муниципального округа Денисом Будкиным, руководством ГБУ «Жилищник», депутатами и представителями общественности провели традиционный еженедельный осмотр района по улицам Фабрициуса и Штурвальной.
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