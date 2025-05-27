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Делегирование в действии: как Олег Фишелев перестал всё контролировать и стал эффективнее

Делегирование в действии: как Олег Фишелев перестал всё контролировать и стал эффективнее

Умение делегировать — ключевой навык для руководителя, который хочет расти сам и развивать бизнес. Олег Фишелев, председатель совета директоров «Униматика», прошёл этот путь лично: от тотального контроля — к распределённой ответственности.

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