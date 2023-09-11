ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 сентября 20213 года

Энергия дня: сегодня двенадцатое сентября, две тысячи двадцать третий год = 863=Великая Космическая Энергия Любви вводит человека в состояние счастья = Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят из-за упадка Духа="Вселенная даёт нам только то, что мы сами считаем достойными получить" =В тяжёлые времена всегда пускают ростки деревья, приносящие добрые плоды = Вы имеете право не исполнять чужую волю, если это не ваша воля и не воля Бога =Вы как Энергоносители становитесь прозрачными для окружающего вас Мира! =Вы можете вытеснить всё несовершенство из вашего Мира с помощью вашей Любви = Вы, омытые в струях Огня, выйдете из огненного испытания победителями =Главное, освободите свои Жизни от всего, что мешает претворению Космической Цели= Даже прогулка приносит озарения.