Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 903 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Antanas
    Жизнь прекрасная штука.Живи и радуйся.👍😀😘😍😆😜👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 11 с...
  • Antanas
    В МИРЕ много хорошых бесплатных вещей.Это любовь дружба надежда сострадание отзывчивость .👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 с...
  • Antanas
    Мудрые и прекрасные мысли.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 с...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 сентября 20213 года

Энергия дня: сегодня двенадцатое сентября, две тысячи двадцать третий год = 863=Великая Космическая Энергия Любви вводит человека в состояние счастья = Все болезни, за исключением механических повреждений, происходят из-за упадка Духа="Вселенная даёт нам только то, что мы сами считаем достойными получить" =В тяжёлые времена всегда пускают ростки деревья, приносящие добрые плоды = Вы имеете право не исполнять чужую волю, если это не ваша воля и не воля Бога =Вы как Энергоносители становитесь прозрачными для окружающего вас Мира! =Вы можете вытеснить всё несовершенство из вашего Мира с помощью вашей Любви = Вы, омытые в струях Огня, выйдете из огненного испытания победителями =Главное, освободите свои Жизни от всего, что мешает претворению Космической Цели= Даже прогулка приносит озарения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Antanas
В МИРЕ много хорошых бесплатных вещей.Это любовь дружба надежда сострадание отзывчивость .👍👍👍👍👍.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх