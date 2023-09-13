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Олимпийский чемпион из ХМАО Устюгов из-за болезни пропустит летний чемпионат лыжников

Олимпийский чемпион из ХМАО Устюгов из-за болезни пропустит летний чемпионат лыжников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов продолжает лечиться и пропустит летний чемпионат России среди лыжников, который пройдет на спортивной базе национальной сборной в Архангельской области с 15 по 19 сентября.

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