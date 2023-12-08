Не за себя радеем: Amazon поддержала Google, обвинив Microsoft в антиконкурентном повед...

Не за себя радеем: Amazon поддержала Google, обвинив Microsoft в антиконкурентном поведении на облачном рынке ВеликобританииAmazon присоединилась к Google, обвинившей Microsoft в антиконкурентном поведении на облачном рынке Великобритании и направившей письмо по этому поводу в Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании.
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