Битмаму обвинили в хищении у потерпевших биткоинов и миллионов дирхамов

Сумма нанесенного ею ущерба превысила 2,2 млрд рублей.фото: t.me/gumvdsoРоссиянка Валерия Федякина, известная в социальных сетях как Битмама, обвиняется в хищении дирхамов и биткоинов на сумму не менее 2,2 млрд рублей.