Битмаму обвинили в хищении у потерпевших биткоинов и миллионов дирхамов

Сумма нанесенного ею ущерба превысила 2,2 млрд рублей.фото: t.me/gumvdsoРоссиянка Валерия Федякина, известная в социальных сетях как Битмама, обвиняется в хищении дирхамов и биткоинов на сумму не менее 2,2 млрд рублей.
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