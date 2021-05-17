Российские миротворцы обеспечили 80 паломникам безопасность посещения монастыря Амарас на линии разграничения сторон

Российские миротворцы обеспечили 80 паломникам безопасность посещения монастыря Амарас на линии разграничения сторон

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе&nbsp;.

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