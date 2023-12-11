Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 940 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    «Арктической ипотеки»...Что  это  значит  ?  Дома  дают  за  Полярным  кругом  ?Путин предложил р...
  • Александр Зиборов
    Нужно брать пример с Белоруссии, там обходятся без гастарбайтеров, там хозяева страны - белорусы, а не гости."Странно": Хинште...
  • Александр Зиборов
    На выход из страны! За счёт преступников! Всей семьёй!"Странно": Хинште...

САУ «Мста-С» смешали с землей украинские укрепления на Купянском направлении

САУ «Мста-С» смешали с землей украинские укрепления на Купянском направлении

Российская самоходная артиллерия смешала с землей украинские укрепления. Результатом боевой работы расчетов САУ «Мста-С» группировки войск «Запад» стало уничтожение вражеских опорных пунктов и минометных расчетов на Купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх